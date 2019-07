Transfer fix: André Schürrle wechselt per Leihe vom BVB zu Spartak Moskau

Weltmeister André Schürrle wechselt von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau. Der 28 Jahre alte Offensivspieler des BVB wird zunächst für ein Jahr an den russischen Rekordmeister ausgeliehen. Nach Informationen des Kicker erhalten die Moskauer auch eine Option, Schürrle nach der Saison fest zu verpflichten. Demnach müsste allerdings auch Schürrle einer Weiterbeschäftigung in der russischen Liga zustimmen. BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte: "Wir wünschen André Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg!"

Hans-Joachim Watzke äußerte sich ebenfalls zum Abgang des Weltmeisters. "*Es ist für André Schürrle das Beste, etwas anderes zu machen.* Das war mit allen Beteiligten von Beginn an so besprochen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund kündigte eine weitere Verkleinerung des Kaders an: "André Schürrle wird garantiert nicht der letzte Abgang beim BVB gewesen sein." Dem Sender Sky Sport News HD bestätigte der Berater des 28-Jährigen bereits am Freitag „gute Gespräche“, auch russische Quellen berichteten darüber.

Schürrle beim BVB nicht mehr gefragt

Beim BVB hatte Schürrle, der in der vergangenen Saison an den FC Fulham ausgeliehen war (sechs Treffer in 24 Partien), keine Zukunft mehr. Trainer Lucien Favre plante nicht mit dem Offensivspieler, der 2014 mit der Nationalmannschaft den WM-Titel geholt hatte. In der Vorbereitung auf die neue Saison war der 57-malige Nationalspieler für Verhandlungen mit einem neuen Arbeitgeber freigestellt worden.

"Ich saß eigentlich schon auf gepackten Koffern auf dem Weg nach Dortmund", erklärte Schürrle Mitte Juli bei Sky. "Dann kam der Anruf mit dem Hinweis, dass Dortmund das nicht wollte, weil ohnehin schon sehr viele Spieler da sind." Die Situation sei "natürlich nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe", sagte er.

