Bericht: André Schürrle vor BVB-Abgang? Interesse von Besiktas Istanbul

Wie geht es weiter für André Schürrle? Nach einer in jeder Hinsicht verkorksten Saison auf Leihbasis bei Premier-League-Absteiger FC Fulham führt der Weg des Weltmeisters eigentlich zurück zu Borussia Dortmund. Doch der BVB will den 28-Jährigen nicht weiter beschäftigen. Unter Lucien Favre hat der Rechtsaußen keine Zukunft. Doch sein Vertrag läuft in Dortmund noch bis 2021.