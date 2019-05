Transfer von André Schürrle? Nächster Klub soll Interesse an BVB-Weltmeister zeigen

Dieser Satz hat gesessen: "Mir fällt spontan keiner ein, der eine Option für uns wäre", sagte BVB -Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kürzlich über die sieben verliehenen Dortmund-Profis - zu denen auch André Schürrle gehört. Der Weltmeister von 2014 verbrachte die Saison 2018/19 als Leihspieler bei Premier-League-Klub FC Fulham - und stieg mit den Londonern ab. Nachdem die türkische Zeitung Hürriyet zuletzt über das Interesse von Besiktas Istanbul schrieb, hat der türkische Sender TRT Spor andere Informationen. So soll es bereits erste Kontakte zwischen der Schürrle-Seite und Besiktas-Stadtkonkurrent Fenerbahce geben.

Schürrle zu Fenerbahce? Stammplatz-Möglichkeit für BVB-Weltmeister

Während Schürrle mit Besiktas sicher in der Europa-League-Gruppenphase spielen könnte, wären mit Fenerbahce, das in der türkischen Liga nur Sechster wurde und damit die Europacup-Qualifikation verpasste, keine Auftritte in Europa möglich. Dafür könnte Schürrle nach den Abgängen von Leih-Spieler André Ayew und Mathieu Valbuena auf der Linksaußen-Position ein Stammplatz winken.