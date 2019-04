Schürrle mit Fulham aus Premier League abgestiegen - Comeback im Sommer beim BVB

Das Premier-League -Abenteuer des FC Fulham ist bereits nach einer Saison beendet. Der Klub aus London ist nach einer deutlichen 1:4- (1:1) Pleite beim FC Watford bereits nach 33 von 38 Spielen abgestiegen. Damit ist der deutsche Weltmeister André Schürrle zum ersten Mal in seiner Karriere abgestiegen - auch mit Konsequenzen für Borussia Dortmund. Die eigentlich für zwei Jahre vereinbarte Fulham-Leihe des BVB-Profis läuft durch den Abstieg im Sommer vorzeitig aus . Damit könnte Schürrle bereits in der kommenden Saison wieder für die Dortmunder spielen.

Bei Fulham konnte Schürrle nie wirklich überzeugen: In 24 Pflichtspielen für den London-Klub erzielte der Deutsche nur sechs Tore. In der Premier League spielte er seit dem 5. November 2018 kein Spiel mehr über die vollen 90 Minuten durch. Auch beim Abstiegs-Spiel in Watford wurde Schürrle erst neun Minuten vor Schluss für den Torschützen Ryan Babel (33. Minute) eingewechselt. Sein Treffer zum Ausgleich ließ die Fulham-Anhänger noch kurz vom Aufschub des Absturzes in die Zweitklassigkeit träumen, doch Watford hatte nach Treffern von Abdoulaye Doucoure (23.), Will Hughes (63.), Troy Deeney (69.) und Kiko Femenia (75.) schließlich doch den letzten Lacher. Am Samstag stieg bereits auch Huddersfield Town rechnerisch ab.