Das sagen Joachim Löw und Oliver Bierhoff zum Karrierende von André Schürrle

Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben Ex-Nationalspieler André Schürrle für dessen Entscheidung zu einem frühen Karriereende großen Respekt gezollt. "André Schürrle habe ich bereits in seinen jungen Jahren als charakterstarken und vorausschauenden Spieler kennengelernt, der sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Unvergessen bleibt seine Vorlage zum entscheidenden Tor im WM-Finale 2014. Ich ziehe den Hut vor seiner Entscheidung und wünsche André alles Gute für die Zukunft", sagte Löw, der Schürrle am 17. November 2010 beim 0:0 in Schweden erstmals in der Nationalmannschaft eingesetzt hatte.

Bierhoff ergänzte: "Ich habe großen Respekt vor der Entscheidung von André Schürrle. Neben all seinen sportlichen Qualitäten fiel mir stets auch seine feine, reflektierende, aber gleichermaßen sehr fröhliche Art auf. Er hat einen großen Anteil daran, dass wir 2014 den WM-Titel gewannen. Unsere Türen werden für André bei seinem weiteren Lebensweg immer offen sein." Insgesamt bestritt Schürrle für das DFB-Team 57 Partien, dabei schoss er 22 Tore. Seine erfolgreichste Phase hatte er während auf dem Weg zum WM-Titel in Brasilien. In sechs Einsätzen gelangen ihm drei Treffer, zwei weitere Tore bereitete er vor.

Die Karriere von André Schürrle in Bildern Gefeierter "Bruchweg Boy" in Mainz, Weltmeister 2014, Premier-League-Absteiger mit Fulham - der SPORTBUZZER blickt auf die Karriere von André Schürrle. © imago