Michael Rummenigge über Karriereende von Schürrle: "Götze könnte sich ähnlich entscheiden"

André Schürrle beendet seine Karriere. Im Alter von 29 Jahren. Das macht einen zunächst fassungslos. Ich habe ein wenig gebraucht, um diese Nachricht zu verdauen. Denn: Eigentlich hört man so früh nicht auf. Wenn man Schürrles Ausführungen im Spiegel liest, wird deutlich, dass ihm der Druck zu groß wurde und er die Freude am Fußball verloren hatte. Auch wenn dies vielleicht nicht jeder verstehen kann, muss man es respektieren. Und um ehrlich zu sein: Ich will nicht ausschließen, dass Mario Götze in diesem Sommer eine Entscheidung treffen könnte, die der von Schürrle sehr ähnlich ist. Das wäre bitter: Auch er ist erst 28 Jahre alt.

Sollte es so weit kommen, wäre das hochbedenklich. Schließlich haben beziehungsweise hatten beide eigentlich den schönsten Job der Welt. Millionen von Menschen träumen davon, vor einem großen Spiel und in einem großen Stadion im Tunnel zu stehen und die Atmosphäre zu spüren. Schürrle und Götze wurden in den letzten Jahren für diese Gefühle sogar sehr gut bezahlt.

Schürrle hat mich beim BVB nie überzeugt Man fragte sich zuweilen allerdings: Warum? Schürrle war der größte Fehleinkauf in der Geschichte von Borussia Dortmund. 30 Millionen Euro hat der BVB 2016 an den VfL Wolfsburg überwiesen, sportlich gerissen hat er seitdem nie etwas. Ich erinnere mich nicht an ein Spiel, in dem er wirklich überzeugt hat. Auch bei seinen Leihstationen FC Fulham und Spartak Moskau hinterließ er keinen bleibenden Eindruck, obwohl beide Klubs ja nun wirklich nicht zu den absoluten Top-Adressen gehören.

