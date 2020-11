André Schürrle über sein Karriereende, die Arbeit mit einem Life-Coach und seinen besten Trainer

Ein Leben außerhalb des Fußballs, das Schürrle mit seiner Ehefrau und seiner Tochter genießt: "Es gab nicht den einen Punkt oder den einen Auslöser" , sagt Schürrle über sein Karriereende. "Es war einfach das starke Gefühl, dass es wichtigere Dinge für mich gibt – die Familie, ein anderes Leben." Selbst ein Angebot von einem absoluten Top-Klub hätte den 29-Jährigen nicht umstimmen können: "Wenn ich an meiner Entscheidung auch nur den leisesten Zweifel gehabt hätte, hätte ich nicht aufgehört", so Schürrle. "Dazu bin ich dem Fußball viel zu dankbar. Das ist jetzt vorbei und ich freue mich, nicht mehr trainieren zu müssen, keine Vorbereitung mehr zu machen." Jede Faser seines Körpers sei für die neue Ruhe "dankbar".

Für Schürrle sind die Erfolge in der Retrospektive nicht entscheidend: "Mir war es immer wichtig, dass ich normal geblieben bin. Dass ich freundlich zu den Leuten war, die Fans respektiert habe und immer versucht habe, 100 Prozent zu geben. Damit bin ich sehr zufrieden, ich kann in den Spiegel schauen." Was Schürrle allerdings nie konnte, wie er nun zugibt, war bei (Zeitungs-)Artikeln über ihn wegzuschauen: "Wenn sie positiv waren, habe ich gedacht, ich sei der Größte. Wenn es nicht gelaufen ist, haben mich die negativen Berichte noch weiter runter gezogen. Ganz frei bin ich bis heute nicht davon." Schürrle versucht sich, davon zu befreien, wie er sagt: "Ein Life-Coach hilft mir dabei, damit abzuschließen. Heute kann ich den Journalisten auch mal negative Schlagzeilen verzeihen, früher konnte ich das nicht."

Apropos früher: Im Interview verrät Schürrle zudem, wer der seiner Meinung nach beste Coach seiner Karriere war. José Mourinho, der ihn während seiner Zeit beim FC Chelsea betreute, ist es nicht: "Ich hatte das Glück, dass ich ziemlich viele gute Trainer hatte. Aber der beste für mich war Thomas Tuchel, weil er mir für die Karriere am meisten mitgegeben hat", lobt der Ex-DFB-Star seinen Förderer, der ihn schon in der Mainzer U19 gecoacht hatte und mit dem er bei den Mainzer Profis und später in Dortmund zusammenarbeitete. "Unser Verhältnis war nicht immer einfach, wir sind auch schon mal aneinander geraten. Aber er war einfach der Trainer, der mich am meisten geprägt hat."