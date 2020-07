Paukenschlag! Weltmeister André Schürrle beendet seine Karriere - "Entscheidung lange gereift"

Die Karriere von André Schürrle ist beendet! Das gab der Weltmeister von 2014 am Freitag im Gespräch mit dem Spiegel bekannt. "Die Entscheidung ist lange in mir gereift", sagte der 29 Jahre alte Offensivspieler dem Nachrichtenmagazin. Am Donnerstag war der Vertrag von Schürrle bei Borussia Dortmund vorzeitig aufgelöst worden. Sein Arbeitspapier wäre ursprünglich noch bis Sommer 2021 gelaufen.