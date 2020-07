Kommentar nach dem Karriereende: André Schürrle wurde immer falsch eingeschätzt

Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt habe. Zu Kollegen, Freunden. In Redaktionskonferenzen, in Expertenrunden. „André Schürrle ist einer der Fußballer, die am häufigsten komplett falsch eingeschätzt werden – sportlich und menschlich.“ Die Gründe dafür konnte ich durchaus nachvollziehen, meistens zumindest. Alleine seine Körpersprache war oft negativ, dadurch wirkte er oft lustlos. Das Gegenteil war der Fall.

Wandervogel, Abzocker, Weichei waren nur einige Begriffe, die fielen, wenn über Schürrle und seinen Charakter, seine Einstellung diskutiert wurde. Mein Eindruck war ganz anders. Die Gespräche, die ich im Laufe der Jahre mit ihm führte, waren spannend, manchmal sogar tiefgründig. Anders als mit den meisten Fußballern. Er hatte immer was zu sagen, schaute stets kritisch auf das Geschäft – aber vor allem auf sich selbst und seine Leistungen. Und vielleicht war genau das am Ende sein größtes Problem.

André Schürrle geht nicht als Gescheiterter

Nun also das Karriereende mit 29. Schade, aber konsequent. Wer die Reportage des Magazins Spiegel liest, das ihn sieben Monate lang begleitete, wird vielleicht verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Schürrle hatte die Motivation verloren, die Lust am Fußball. Und irgendwie wollte er den Leuten, seinen vielen Kritikern, auch zeigen, dass er sich nicht vorschreiben lässt, wann er aufhört – auch wenn das die Gesellschaft vielleicht anders sieht und erwartet.

Wer behauptet, Schürrle gehe als Gescheiterter, redet Unfug. In 207 Bundesligaspielen machte er 51 Tore, bereitete 38 vor. In der Premier League kommt er auf 17 Treffer in 68 Partien, in der Nationalmannschaft auf 22 Tore bei 57 Einsätzen. Schürrle gewann die englische Meisterschaft und den Ligapokal, holte auch in Deutschland zweimal den Pott. 2014 war sein linker Fuß entscheidend daran beteiligt, dass sich das DFB-Team in Rio den vierten Stern anheftete. Und Weltmeister bleibt man für immer.