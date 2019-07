Doppeltransfer? André Schürrle und Shinji Kagawa offenbar bei Besiktas Istanbul im Gespräch

André Schürrle und Shinji Kagawa könnten in der kommenden Saison wieder in einer Mannschaft spielen - aber nicht bei Borussia Dortmund! Wie die türkische Sportzeitung Fotomac berichtet, sollen sich die beiden aussortierten BVB-Profis auf der Transferliste von Besiktas Istanbul befinden.

Kagawa liebäugelt noch mit einem Wechsel in die spanische Liga. Sollte ein Transfer in die Primera División nicht zu Stande kommen, stehen die Türen beim türkischen Hauptstadt-Klub weit offen. "Wir würde Kagawa in der nächsten Saison gerne bei uns sehen", sagte Klub-Boss Fikret Orman, der nach einer Leihe in der Vorsaison angeblich schon fest mit dem japanischen Nationalspieler in der kommenden Serie plant.