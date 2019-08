André Schürrle: Verschossener Elfmeter und Assist - Moskau-Neuzugang mit Licht und Schatten

Erst Ende Juli wurde der Wechsel von André Schürrle vom BVB zu Spartak Moskau auf Leihbasis unter Dach und Fach gebracht. Nur wenige Tage später hat der Offensivspieler in der russischen Hauptstadt bereits für Furore gesorgt - positiv wie negativ. Nach seinem Debüt am vergangenen Samstag in der Liga im torlosen Derby gegen Dinamo Moskau war Schürrle am Donnerstag in der Europa-League-Quali an entscheidenden Szenen beteiligt.

Im Hinspiel beim FC Thun wurde der Ex-Dortmunder nach circa einer Stunde eingewechselt. Es sollte nur sechs Minuten dauern, bis sämtliche Blicke der Zuschauer auf ihm lasteten. Beim Stande von 2:2 hatte er per Elfmeter die große Chance, seinen neuen Klub in Führung zu bringen. Allerdings vergab der 28-Jährige die Gelegenheit und verschoss den Strafstoß.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

Anzeige

Ende gut, alles gut: Schürrle macht seinen verschossenen Elfmeter wett

Dennoch war das erste internationale Spiel für Schürrle im Moskau-Dress kein kompletter Reinfall. Seinen großen Moment hatte er in der 73. Minute, als seine Vorlage zum 3:2-Siegtreffer von Spartak führte. Damit haben die Russen gute Aussichten, um den Einzug in die Play-offs am kommenden Donnerstag (Anpfiff: 18.45 Uhr) vor heimischem Publikum perfekt zu machen.

Nach seinem Wechsel hatte Schürrle im Kicker-Interview einen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben und Spartak als einen "traditionsreichen, sehr gut geführten Klub mit ehrgeizigen Zielen" bezeichnet. "Die Sprache ist sicher nicht leicht, aber keine Hürde. Ich bin neugierig auf neue Erfahrungen", so der Weltmeister von 2014 in besagtem Interview. Die ersten spannenden Erfahrungen durfte er in der Europa League also bereits machen.

Der 57-malige Nationalspieler ist zunächst für ein Jahr an Spartak Moskau ausgeliehen. Anschließend kann er per Option fest verpflichtet werden. Medienberichten zufolge liegt die Ablöse dann zwischen sieben und acht Millionen Euro. Der Vertrag des Weltmeister von 2014 in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

Saison 2019/20: Diese Sommer-Transfers der Bundesligisten sind schon fix Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORTBUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!