Bericht: Frankfurt mit André Silva über Zukunft einig – Stürmerstar soll fest vom AC Mailand verpflichtet werden

Silva bestätigt Einigung mit Frankfurt noch nicht

Bestätigen wollte Silva die Einigung mit der SGE allerdings noch nicht "Ich habe hier noch ein Jahr Vertrag auf Leih-Basis", wird er von der Bild zitiert. "Ich weiß nicht, was in Zukunft passiert, weil ich mich nur auf die Gegenwart konzentriere." Der 24-Jährige kam in seiner ersten Saison in der Main-Metropole in insgesamt 37 Pflichtspielen auf 16 Tore und fünf Vorlagen. Aktuell bereitet er sich mit der Mannschaft von Adi Hütter auf die neue Saison vor. In der kommenden Woche ist er zudem mit der portugiesischen Nationalmannschaft in der Nations League im Einsatz. Am 5. September spielt Portugal gegen Kroatien, drei Tage später geht es gegen Schweden.