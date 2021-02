Eintracht-Manager Bruno Hübner: Chancen auf Verbleib von Luka Jovic "minimal" - Hoffnung bei Andre Silva

Zwar startete er in seinem ersten Einsatz mit einem Doppelpack gegen Schalke 04 (3:1) glänzend, kam aber bislang aber fast ausschließlich von der Bank ins Spiel. In sieben Bundesliga -Partien seit seiner Rückkehr brachte er es auf insgesamt drei Treffer. Ob aufgrund dieser Bilanz wie von Hübner erwartet tatsächlich Top-Klubs bei Jovic Schlange stehen werden, scheint offen. Zumal der serbische Nationalspieler mit André Silva einen bärenstarken Konkurrenten im Kampf um regelmäßige Spielzeit hat.

Der Portugiese, der nach seinem Ausfall beim 2:1 gegen den FC Bayern am vergangenen Wochenende wieder am Mannschafstraining teilnimmt, erzielte in diese Saison bereits 19 Pflichtspiel-Treffer. Folglich wird der 25-Jährige immer wieder mit einem Transfer zu einem europäischen Spitzenverein in Verbindung gebracht. Besonders Champions-League-Teilnehmer Atlético Madrid wird großes Interesse an Silva nachgesagt. Hübner sieht jedoch durchaus Chancen auf einen Verbleib des Angreifers in Frankfurt - besonders im Falle einer Qualifikation für die Königsklasse.