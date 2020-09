ECA-Boss Andrea Agnelli: Debatte über mögliche Champions-League-Reform auf 2021 vertagen

Andrea Agnelli will die Debatte um eine mögliche Reform der Champions League auf die Zeit nach der anstehenden Saison vertagen. Dies sagte der Vereinschef von Juventus Turin, der zugleich der europäischen Kluborganisation ECA vorsteht, am Dienstag in seiner Rede an 250 Mitglieder der ECA-Generalversammlung. Agnelli fürchtet weitere finanzielle Auswirkungen auf die Klubs durch die Coronavirus-Pandemie.