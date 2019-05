Andrea Herzog und Franz Anton schaffen den Sprung ins WM-Team

Augsburg. Gemischte Gefühle bei Leipzigs Kanuslalom-Assen: Bis Sonntag kurz vor 15 Uhr hatten noch fünf LKC-Asse die Chance auf ein Ticket zur EM und WM der Leistungsklasse. Als knapp zwei Stunden später nach den letzten spannenden Finals auf dem Augsburger Eiskanal alle Platzziffer-Punkte addiert wurden, hatten doch nur zwei Leipziger den Zug zu den Höhepunkten mit der A-Nationalmannschaft erwischt: Franz Anton und Andrea Herzog im Canadiereiner. Beide können auch noch das Olympia-Ticket erkämpfen. Vor allem Junioren-Weltmeisterin Herzog erwischte einen Sahne-Tag, festigte mit einem Sieglauf und Platzziffer „0“ ihre zweite Position im Gesamtklassement und meinte: „So kann diese Saison weitergehen. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt geplatzt ist.“

Bitter aus Leipziger Sicht: Am letzten Quali-Tag rutschten die Canadier-Spezialisten Lena Stöcklin und Lennard Tuchscherer noch um einen winzigen Platzziffer-Punkt auf Rang vier ab. Stöcklin, die sich vor acht Tagen in Markkleeberg eine gute Ausgangsposition erarbeitet hatte, musste getröstet werden. „Mir fehlen im Moment die Worte“, sagte die 28-Jährige, die sich als „C1-Oma“ bezeichnet, weil sie als Pionierin in dieser jungen Disziplin die ersten Erfolge für Deutschland eingefahren hatte. Die zweifache Mama Cindy Pöschel wurde im Einerkajak Sechste der Rangliste.

Tasiadis führt Olympia-Rangliste an

Lennard Tuchscherer sagte: „Ich bin trotzdem zufrieden – und kann mich jetzt im U23-Team beweisen.“ Er hatte am Sonntag das Finale um 15 Hundertstel verpasst und ein Streichresultat fabriziert. Dadurch kam sein nicht so starker siebter Platz von Markkleeberg in die Wertung. Der gebürtige Zeitzer musste kampflos mit ansehen, wie er von Gesamtrang drei verdrängt wurde.

Dies lag auch am LKC-Kollegen Franz Anton, der nach zwei Siegen und einem zweiten Platz am Sonntag nur Sechster wurde. „Eigentlich hatte ich eine gute Linie, aber irgendwie wirkten die Tore heute magnetisch. Ich habe sie drei Mal sinnlos berührt und am Ende durch eine Drehung noch einmal mindestens drei Sekunden verloren“, sagte der Weltmeister, der den Lokalmatador Sideris Tasiadis am Samstag noch besiegt hatte. Beide waren am Ende punktgleich, doch das schlechtere Streichresultat hat der Sachse. Damit führt Tasiadis in der Olympia-Rangliste vor Anton.

Auch Andrea Herzog geht als Nummer zwei in die weitere Saison. „Eigentlich wollte ich erstes Boot werden“, sagte die 19-Jährige: „Aber es geht aufwärts. Nun konzentriere ich mich erst mal aufs Abitur und den Weltcup in London.“

