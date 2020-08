Gianluigi Buffon foppt neuen Juventus-Trainer Andrea Pirlo: "Muss ich dich jetzt Mister nennen?"

Juventus Turin wagt den Neuanfang. Nur 21 Stunden, nachdem der italienische Meister schon im Achtelfinale aus der Champions League ausgeschieden war, installierten die Bianconeri mit Andrea Pirlo einen neuen Cheftrainer. Der 41-Jährige spielte von 2011 bis 2015 für Juve und folgt auf den am Ende glücklosen Maurizio Sarri. Pirlo kommt als Legende: er wurde Weltmeister und mit Juve vier Mal in Serie italienischer Meister - immer an der Seite von Gianluigi Buffon, den er in der kommenden Saison plötzlich trainieren wird.