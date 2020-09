Pirlo startet mit Heimsieg als Trainer von Juventus Turin - Ex-Schalker McKennie mit Assist

Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg in die neue Saison gestartet. Der 20 Jahre alte Schwede Dewjan Kulusevski (13.) erzielte am Sonntagabend gegen Sampdoria Genua seinen Premieren-Treffer in einem Serie-A-Spiel im Juve-Trikot. Leonardo Bonucci (78.) und Cristiano Ronaldo (88.) sorgten mit weiteren Toren für das gelungene Debüt des neuen Trainers Andrea Pirlo.