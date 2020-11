Andreas Brehme wird 60: Der WM-Held von 1990 über schöne Tore, bittere Spiele und Trainer-Stationen

Auch an diesem Montag wird Andreas Brehme recht früh aufgestanden sein, „so halb sieben, sieben“. Je nach Wetter setzt er sich dann meist aufs Fahrrad, macht eine kleine Tour durch München. Wie auch heute an seinem 60. Geburtstag. Der gebürtige Hamburger wollte eine große Party in seiner zweiten Heimat Italien in Bardolino am Gardasee schmeißen, doch die Corona-Pandemie und die aktuellen Beschränkungen machten dem Weltmeister von 1990 einen Strich durch die Rechnung. „Ich hatte viele Freunde, frühere Mitspieler und Gegner eingeladen – aber das bringt jetzt nichts. Das holen wir im Sommer 2021 nach.“ Und wie feiert er denn nun seinen Ehrentag? „Gar nicht! Aber natürlich werde ich viel telefonieren, ein paar Leute werden sich ja melden.“

"Bei der WM 1986 in Mexiko hatte uns niemand auf der Rechnung"

Mein bitterstes Spiel: „Bei der WM 1986 in Mexiko hatte uns niemand auf der Rechnung, aber trotz aller Querelen sind wir Vize-Weltmeister geworden. Und wenn wir im Endspiel gegen Argentinien nach dem 2:2-Ausgleich durch Rudi Völler in der 80. Minute nicht so blöd gewesen wären, weil wir weiter nach vorne gerannt sind, hätten wir es geschafft. Eine halbe Stunde Verlängerung in der Höhe von Mexiko kann sehr lang sein, und wir waren körperlich besser drauf als die Argentinier. Aber dann kam Maradonas Pass auf Burruchaga als wir aufgerückt waren...“

Mein traurigster Moment: „Das war der Abstieg mit dem 1. FC Kaiserslautern 1996, weil das damals in Leverkusen total unverdient war. Ich habe nach dem 1:1 in Rudis Armen geheult, mir tat die ganze Fußballverrückte Pfalz leid, da ist eine Welt untergegangen. Heute will ich dem nicht nachweinen, denn erstens haben wir eine Woche später das DFB-Pokalfinale gegen Karlsruhe gewonnen und zweitens sind wir nach einem Jahr in Liga zwei unter Otto Rehhagel souverän aufgestiegen. Und 1998 wurden wir als Aufsteiger sensationell Meister – das gab's ja vorher nie!“

Meine schönste Station: „Mailand – das waren vier super Jahre in der damals besten Liga der Welt. In meinen zwei Spielzeiten bei Bayern von 1986 an konnte ich meine Leistung nicht gewünscht bringen und dann kam die natürlich sehr lukrative Anfrage von Inter Mailand. Der Reiz der Serie A war damals größer und so bin ich mit meinem Freund Lothar (Matthäus, d. Red.) zu Inter gewechselt. Jürgen Klinsmann kam 1989 nach. Eine traumhafte Zeit mit dem Lebensgefühl dort. Die Atmosphäre im stets proppenvollen San-Siro-Stadion war immer gigantisch. Wir wurden 1989 Meister, gewannen 1991 den Uefa-Cup, ich wurde 1989 zu Italiens Fußballer des Jahres gewählt.“