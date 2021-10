Andreas Michelmann als DHB-Präsident wiedergewählt - Jörg Föste wird Hanning-Nachfolger

Andreas Michelmann ist für weitere vier Jahre als Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB) gewählt worden. Auf dem DHB-Bundestag in Düsseldorf entfielen am Sonntag 90,7 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den 61 Jahre alten Oberbürgermeister von Aschersleben. Michelmann ist seit 2015 DHB-Präsident.

Hanning äußerte bei seiner Abschiedsrede als Vizepräsident einen letzten Wunsch an den Verband. Nach Ansicht des 53-Jährigen sollte im DHB ein Vorstandsposten für die Bereiche Mitgliederentwicklung und Nachwuchs eingeführt werden. "Ich möchte keinem Ratschläge geben für die Zukunft. Aber ich finde, dass das ein Amt ist, was in den Vorstand gehört. Der Nachwuchs ist unsere Zukunft. Und ohne Nachwuchs und Mitglieder sind wir nutzlos", sagte Hanning am Sonntag beim DHB-Bundestag in Düsseldorf. Er hatte acht Jahre lang als DHB-Vizepräsident agiert. Bislang besteht der DHB-Vorstand um den Vorsitzenden Mark Schober aus vier Personen. Neben Schober gehören Axel Kromer (Sport), Benjamin Chatton (Finanzen und Recht) sowie Thomas Zimmermann (Marketing und Kommunikation) dem Vorstand an.