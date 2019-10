Andreas Möller neuer Nachwuchs-Chef bei Eintracht Frankfurt: So will ich die Talente besser machen

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den früheren Welt- und Europameister Andreas Möller als Leiter seines Nachwuchszentrums verpflichtet. Das gab der Klub am Samstag bekannt. „Insbesondere der Förderung der individuellen spielerischen Qualität des Eintracht-Nachwuchses will ich mich verstärkt zuwenden“, sagte der 52-Jährige in einer Mitteilung des Vereins. Der gebürtige Frankfurter, der bei der SGE auch seine Profikarriere begonnen hatte, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und nimmt seine Tätigkeit mit sofortiger Wirkung auf.