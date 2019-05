Andreas "Opa" Geidel: Wird Thomas Reis neuer Trainer bei Holstein Kiel?

Für Holstein-Sportchef Fabian Wohlgemuth steht die Suche nach einem Walter-Nachfolger (#abjetztohnewalter) ganz oben auf dem Aufgabenzettel. Wird es Thomas Reis? Den 45-Jährigen zog es im Juli 2016 von der Jugend des VfL Bochum zur U19 des VfL Wolfsburg. Verpflichtet wurde Reis vor knapp drei Jahren auch vom damaligen Leiter der Wolfsburger Nachwuchsabteilung, Fabian Wohlgemuth …

In seiner Zeit in Bochum (Erst- und Zweitligaspieler von 1995 bis 2003/Trainer von 2011 bis 2016) erwarb sich Reis einen exquisiten Ruf. Unter anderem fungierte er 2012 unter dem damaligen Chefcoach Karsten Neitzel, von Juli 2013 bis August 2016 Trainer der Kieler Störche, für 20 Partien als Co-Trainer. Neitzel beschreibt seinen Ex-Kollegen Reis als guten Typen mit guten Ideen.

Ein Problem des möglichen Kandidaten: Reis hat in Wolfsburg erst kürzlich seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Bei beiderseitigem Interesse wäre für Holstein sehr wahrscheinlich eine Ablöse fällig. Für Walter kassieren die Störche rund eine Million Euro Ablöse. Geld, das zumindest anteilig gegebenenfalls direkt wieder reinvestiert werden müsste.

Walter-Nachfolger im eigenen Stall zu finden, wird für Wohlgemuth schwierig. Weder U23-Coach Ole Werner mit seinen schleswig-holsteinischen Wurzeln noch Dominik Glawogger, der 29-jährige Österreicher hat mit der U19 der Kieler vorzeitig die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht und dabei Rekordmarken für die norddeutsche Regionalliga aufgestellt, sind derzeit im Besitz der erforderlichen Fußball-Lehrer-Lizenz. Speziell Glawogger gilt nicht nur wegen seines interessanten Lebenslaufes als großes Talent seiner Branche.

Der in den sozialen Medien unter Kielern am häufigsten gewünschte Name lautet derweil Markus Anfang. Jener an der Förde ungebremst verehrte Coach, unter dessen Leitung die 36-jährige Zweitliga-Abstinenz der Störche beendet wurde. Und dem es 2018 gelang, mit Holstein als Aufsteiger des Bundesliga-Unterhauses sofort die Aufstiegsspiele zur Ersten Liga zu erreichen. In seiner Heimatstadt Köln wurde Anfang unmittelbar vor dem Bundesliga-Aufstieg des „Effzeh“ am 27. April gefeuert. Der 44-Jährige soll jetzt nach Pressespekulationen - unter anderem des „kicker“ - beim Hamburger SV im Gespräch sein.