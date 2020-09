"Wettbewerbsverzerrung": Ex-DFL-Chef Andreas Rettig kritisiert Liga für uneinheitliche Fan-Rückkehr

Anzeige

Wer spielt vor Fans? Wer muss auf die Zuschauer verzichten? Vor dem Bundesliga-Start in der kommenden Woche herrscht Aufregung über die schnelle Fan-Rückkehr bei einigen Klubs durch lokale Ausnahmegenehmigungen. So durften beispielsweise bereits beim Testspiel zwischen Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende 4500 Fans das Spiel im Stadion An der Alten Försterei verfolgen. Für Ex-DFL-Chef Andreas Rettig geht das in Zeiten der Corona-Pandemie alles zu schnell: "Ich halte den eingeschlagenen Weg, trotz Sympathie für den Föderalismus mit dezentralen individuellen Lösungen, hinsichtlich der im scharfen Wettbewerb miteinander stehenden Klubs für falsch", schreibt Rettig in einem Gastbeitrag für den Kölner Stadt-Anzeiger.

Zuletzt hatte Bundesligist RB Leipzig von den örtlichen Behörden die Erlaubnis erhalten, schon das erste Heimspiel gegen den Mainz 05 Mitte September vor bis zu 8500 Zuschauern zu bestreiten. Hertha BSC will dann vor rund 4000 Fans im Berliner Olympiastadion gegen Eintracht Frankfurt spielen. Andere Klubs legten bereits Konzepte für eine individuelle Fan-Rückkehr vor. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder machte sich zuletzt immer wieder für eine einheitliche Lösung für die Rückkehr von Fans in die Sportarenen stark. Dafür soll eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern bis Ende Oktober Regeln festlegen. "Es gibt in der Bevölkerung keine breite Mehrheit für Fußballspiele mit vollen Stadien. Es wäre zum Schulstart auch ein falsches Signal."

So sieht es auch Rettig, wenn auch vornehmlich aus sportlichen Gründen. Bundesliga-Spiele seien "Bundesspiele, in denen überall die gleichen Rahmenbedingungen herrschen“ sollten, schreibt der Ex-DFL-Geschäftsführer. "Man stelle sich am Ende der Saison ein Relegations-Hinspiel als Geisterspiel in NRW vor - und das Rückspiel in Sachsen vor ausverkauftem Haus. Der Aufschrei wäre zurecht groß", so Rettig weiter. Zudem sei es ihm nicht verständlich, warum die Liga nicht bis zum 31. Oktober "das Ergebnis der von den Ministerpräsidenten eingesetzten Arbeitsgruppe nach einer bundeseinheitlichen Lösung" abwarten könne.

DFL argumentiert mit Hygienekonzept der 36 Klubs aus der 1. und 2. Liga

Die DFL signalisierte nach einer nach der Außerordentlichen Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche zwar, in der von Bund und Ländern vereinbarten Arbeitsgruppe mitarbeiten zu wollen - der Beschluss von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten zum bis Jahresende weiter geltenden Verbot von Großveranstaltungen sei aber für die DFL "nicht eine generelle Absage gewesen an Bundesliga-Spiele mit Zuschauern", betonte der aktuelle DFL-Boss Christian Seifert. Schließlich hätten alle 36 Klubs der 1. und 2. Liga wie gefordert ein Hygienekonzept vorgelegt, das auch eine Kontaktverfolgung vorsieht. Und so sei es auch nicht an der DFL, einzelnen Vereinen trotz lokal entspannter Infektionslagen die Rückkehr der Fans zu verwehren, so Seifert - und fügte an: "Wir müssen aufpassen, dass dieses Land nicht in Schreckstarre gelähmt wird."