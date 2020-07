Ex-DFL-Boss Rettig fordert gleiche Bedingungen bei Fan-Rückkehr: "Nach dem Schwächsten richten"

Der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig hat sich für gleiche Bedingungen der Profiklubs bei der Rückkehr von Zuschauern in die Fußball-Stadien ausgesprochen. "Notwendig ist, dass sich die gesamte Liga nach dem Schwächsten richtet, also dem Klub, der prozentual am wenigsten Zuschauer ins Stadion lassen darf", sagte der 57-Jährige dem Hamburger Abendblatt (Montag). Hier sei die Deutsche Fußball Liga als Vertretung der 36 Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga gefordert.