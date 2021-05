Perfekt: Ex-DFL-Boss Andreas Rettig wird Geschäftsführer bei Viktoria Köln

Paukenschlag in der 3. Liga: Der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hat nach anderthalb Jahren wieder einen Posten im bezahlten Fußball übernommen. Der 58-Jährige steigt zum 1. Juni als Geschäftsführer beim Drittligisten Viktoria Köln ein und soll zunächst für vier Jahre bleiben. Das bestätigte der Verein am Sonntagmittag. Rettig war in den 1980er Jahren zwischen 1986 und 1988 bereits als Spieler für Viktoria aktiv.

