Andreas Rettig tadelt FC Bayern für Transfer-Ansage: "Lieber über Charme-Offensive sprechen"

In der Welt am Sonntag hatte aber Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic genau das in der vergangenen Woche getan. Neben einem "Toptalent aus Europa" wolle der deutsche Rekordmeister auch "einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt" . Dieser ist als weiterer Garant gedacht, um den Fans „ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten“, sagte der künftige Sportvorstand des FCB.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

Für Rettig, der zuletzt den FC St.Pauli managte, ein Fauxpas: "Ich finde, der FC Bayern sollte lieber über eine Charme-Offensive in Richtung Fans und Mitglieder und Gesellschaft sprechen. Ich glaube, das wäre in diesen Tagen besser", schlug der 57-Jährige angesichts der Corona-Krise und den vielen kritischen Fan-Stimmen wegen des angedachten Bundesliga-Neustarts im Mai vor - nur um noch nachzuschieben, dass der Klub für sich selbst bewerten müsse, "welche Strategie er an den Tag legt in diesen Tagen."