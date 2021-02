Andreas Sander über die Ski-WM in Cortina d’Ampezzo, Sehnsucht Podium und die Stärke des deutschen Speedteams

Andreas Sander: Ich nehme die Situation positiv an. Änderungen und Spontanität gehören ja ohnehin zu einer Freiluftsportart dazu. Im Rennen muss ich auch auf kleinste Veränderungen, Zeitverschiebungen, Streckenverkürzungen oder veränderte Lichtverhältnisse reagieren. Zudem zeigt sich, wie gut die Veranstalter miteinander arbeiten – da werden Rennen relativ problemlos übernommen. An der Stelle ein großes Dankeschön von uns Aktiven dafür! Der Sport steht so komplett im Vordergrund und ich kann mich auf meine Leistungen konzentrieren. Aber natürlich hoffe ich, dass es nach dieser Saison wieder anders aussieht. Als Sportler will ich vor Publikum fahren und eine Show liefern. Davon leben wir.

Sie fahren konstant unter die ersten zehn. Was fehlt nach ganz vorn?

Das ist mein großes Karriereziel! Wenn es in diesem Jahr aber nicht reicht, dann vielleicht im nächsten oder übernächsten. Ich will noch einige Jahre fahren und ich lebe immer mehr von der Erfahrung. Ich bin gelassen, weil ich immer besser werde. Wenn es bei der WM klappt – umso schöner. Wenn es nicht klappt, dann habe ich ein paar Fehler zu viel gemacht. Es wird aber Rennen geben, in denen ich es schaffen kann. Ich sehe es als Kompliment, dass so viel über einen Podestplatz geredet wird. Das zeigt, dass man es mir auch zutraut. Fehler passieren aber in jedem Rennen. Wenn es mal brenzlig wird, muss ich die Gelassenheit haben, einen Schwung auch mal direkter zu fahren. Dann sind aber technische Fehler hinzugekommen. Da muss ich noch dazulernen. Ich darf nicht verkrampfen und muss kompromissloser fahren. Es fehlt nicht viel.