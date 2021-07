Toba und Vinnhorst-Trio im Olympia-Mehrkampffinale: "Super, super Auftritt von uns"

Erst schnappte der deutsche Turn-Olympiatrainer Valeri Belenki zu und herzte Andreas Toba. Der Nächste war Lukas Dauser, der dem Star vom TK Hannover in die Arme fiel nach seiner letzten Übung am Reck. Zwar hatte sich die starke deutsche Riege schon vor Tobas finalem Auftritt für das Mehrkampffinale am Montag (12 Uhr) qualifiziert. Aber der Döhrener kam nach einem argen Wackler durch und sicherte Platz sechs. Deutschland brachte es auf 249,929 Punkte. „Ein super, super Auftritt war das von uns. Ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Toba.

Anzeige

Nachdem er sich aus der deutschen Jubeltraube gelöst hatte, kam Sekunden später die Gewissheit. Für ein Einzelfinale hatte es für den Vize-Europameister am Reck nicht gereicht. Einmal hatte er die Stange erst im Nachfassen erwischt, es gab die Note 13,8, das war nur Rang 24 in dieser Disziplin. „Natürlich hätte ich mich über ein Finale gefreut, aber das oberste Ziel war es, mit der Mannschaft irgendwie ins Finale zu kommen“, so Toba, für den es bereits die dritten Spiele sind und der eine Nominierung als Fahnenträger nur hauchdünn verpasst hatte. „Wir hatten es ja nur als Zwölfte in Stuttgart zu den Spielen geschafft“, erinnerte Toba.