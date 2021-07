Nach Olympia in Tokio: TKH-Turner Andreas Toba lässt noch nicht los

Im Flieger zurück aus Tokio ist es voll und richtig eng gewesen. An Entspannung war da nicht zu denken für Turnass Andreas Toba vom TK Hannover (TKH) nach intensiven Olympischen Spielen. Umso schöner war dann die Ankunft am Flughafen, wo ein buntes Empfangskomitee des Niedersächsischen Turner-Bundes (NTB) und des TKH wartete.

"Wir waren als Team super, super, super gut"

„Wir sind stolz auf dich“, stand auf einem Banner, es gab eine Torte mit den olympischen Ringen und reichlich warme Worte. Unter anderem von Vater Marius, Landestrainer Adrian Catanoiu, NTB-Vize Carsten Röhrbein und TKH-Vize Olaf Jähner. „Ich muss sagen, ich war total fertig“, so Toba, der am Donnerstag aber schon wieder in der Turnhalle vorbeischaute.

Er hatte das Einzelfinale im Mehrkampf mit nur wenig Rückstand verpasst und konnte wie Nils Dunkel nur noch zusehen, wie die DTB-Teamkollegen Lukas Dauser und Philipp Herder (turnen alle drei nächste Saison für den TuS Vinnhorst) erneut ran durften. „Unsere wichtigste Mission war das Teamfinale, das hat uns keiner zugetraut. Wir waren als Team super, super, super gut. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte“, so Toba. Nach dem hervorragenden sechsten Platz in der Qualifikation blieb Rang acht im Finale. „Da waren wir platt, stimmt. Aber wir haben gezeigt, dass dieser Sport bei uns nicht tot ist. Wir sind weiter da“, betont Toba.

2024 in Paris?

Es gab in Tokio eine kurze Begegnung für Toba mit Kohei Uchimura, der japanischen Legende, die von 2009 bis 2016 alle WM- und Olympiatitel im Mehrkampf gewonnen hat. Uchimura war vom Reck gestürzt, seinem einzigen Gerät, die Spiele waren für den 32-Jährigen beendet. Er habe seinen Zenit überschritten, sagte der Japaner; sein Rücktritt wird erwartet. „Er hat diesen Sport revolutioniert und eine Ära geprägt, sein Turnen war wie gemalt, so schön“, sagt Toba.

Beide grüßten sich mit der Faust. Nun ist der Vizeeuropameister am Reck auch schon 30 Jahre alt. „Schon vor fünf Jahren nach Rio und der schweren Knieverletzung hat man mir gesagt, dass ich es nicht mehr packe. Nur wenige haben an mich geglaubt. Ich bin extrem dankbar, es ins Team geschafft zu haben“, so Toba. Soll heißen: Warum soll er es nicht erneut hinbekommen, womöglich gar zu den Spielen in Paris 2024? „Ich denke von Event zu Event“, schränkt Andreas Toba ein, der sich auch mal längere Auszeiten nehmen will.