Toba beißt sich durch Stuttgart: Hannovers Topturner wird 19. im WM-Mehrkampf

Andreas Toba hat sich bei der Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart tapfer geschlagen. Der 29-Jährige vom TK Hannover erwischte zwar einen schwachen Start am Seitpferd und an den Ringen, er ließ sich aber trotz des 24. und letzten Platzes im Zwischenklassement davon nicht herunterziehen. Nach Steigerungen und soliden Auftritten an den übrigen Geräten belegte Toba mit 81,640 Punkten den 19. Platz.

Toba turnt ohne große Patzer

Der Hannoveraner, deutscher Mehrkampfmeister, hatte sich vor dem Wettkampf vorgenommen, „sich mit einem möglichst starken Auftritt bei seiner Familie und dem sportlichen Umfeld“ zu bedanken. „Ich schaue nicht auf den Platz, ich nehme es so, wie es kommt.“ Und trotz eines konzentrierten Eindrucks, den Toba beim Einmarsch der Finalisten machte, geriet er von Beginn an in die hinteren Regionen des Ergebnistableaus in einem allerdings hochklassigen Wettkampf. Dabei leistete sich der einzige Deutsche im Finale noch nicht einmal grobe Patzer. Es waren Kleinigkeiten wie zu niedrig geturnte Scheren, die am Seitpferd und an den Ringen zu deutlichen Punktabzügen führten.