Andreas Woda ist neuer Kreissportbund-Präsident

Kitzscher. Der Umbruch beim Kreissportbund (KSB) Landkreis Leipzig fällt kleiner aus als gedacht. Der Mannschaftskapitän verlässt das Feld nicht ganz, sondern rückt im Vorstand nur aus der ersten Reihe. In die stößt als neuer Präsident der bisherige Schatzmeister Andreas Woda. Beim dritten Kreissporttag in Kitzscher wurde er am Montagabend mit 90 Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen (darunter seiner eigenen) gewählt. Vorgänger Wolfgang Klinger ist nun Vizepräsident für den ausgeschiedenen Raymund Töpfer. Bestätigt wurden die weiteren Stellvertreter Barbara Lehmann und Michael Schramm. Alle blieben ohne Gegenstimme.

Zuvor hatte Klinger in einem langen Bericht auf die vergangenen fünf Jahre seit dem letzten Kreissporttag zurückgeblickt. „Der Sport in unserer ländlichen Region, dem Landkreis Leipzig, ist eine Bürgerorganisation, die ihresgleichen sucht“, sagte er. „42 559 Sportlerinnen und Sportler sind flächendeckend in 333 Vereinen organisiert.“ Das sind 2889 mehr, als er 2014 konstatiert hatte. Damit sind 16,5 Prozent aller Landkreisbewohner über die Vereine Mitglied beim KSB, der mit diesem Organisationsgrad zu einem Duo gehört, das über dem Durchschnitt im Landessportbund liegt (16,35 Prozent). Diese quantitative Größe und die große gesellschaftliche Bedeutung „bleiben wichtige Argumente gegenüber den Partnern des Sports“, so Klinger.

Präsident: Andreas Woda

Vizepräsidenten: Barbara Lehmann, Wolfgang Klinger, Michael Schramm

Schatzmeister: Jens Köhler

Präsidiumsmitglied für Gleichstellung (bisher Frauenwart): Petra Ertel

Vertreter der Vereine: Siegfried Garndt, Andreas Beier

Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: Christian Schricker

(alle gewählt) Vorsitzender der Sportjugend (bisher Jugendwart): Susann Fritzsche

Vertreter des Landratsamtes: Ines Lüpfert

Vertreter des Landesamtes für Schule und Bildung: noch offen

Vertreter des Städte- und Gemeindetages: Jens Spiske

(alle von ihren Organisationen/Behörden geschickt)

Der scheidende Präsident hob das Engagement des KSB und vor allem der Vereine mit ihren vielen Ehrenamtlichen bei der Bewegungsförderung hervor. Dabei nannte er die verstärkte Zusammenarbeit mit Kindereinrichtungen, um Vorschulkinder zu begeistern, die Nachwuchsarbeit in den Gemeinschaften und die Einführung des sächsischen Kindersportabzeichens „Flizzy“ und der Teddy-Cup-Feste für die Jüngsten. Die Funktionäre reagierten aber auch auf den Zuwachs der Aktiven im Altersbereich 50+, indem spezielle Bewegungsassistenten ausgebildet und neue Mitmach-Angebote geschaffen wurden, sagte Klinger.

Klares Bekenntnis für Woda

Finanzchef Woda legte zunächst eine positive Haushaltrechnung 2018 mit einem Plus von rund 45 000 Euro vor. Was er als „schwarze Null bei der Größe unseres Budgets und dem Umfang der Aufgaben“ einschätzte. Danach präsentierte er in Kurzform die Zahlen fürs aktuelle Jahr mit Einnahmen und Ausgaben von circa 638 000 Euro. Schon da zeigte sich Woda, im Hauptjob Vorstand der Leipziger Volksbank, in seinem Element.

Noch mehr ging er dann bei seiner Vorstellung als Bewerber ums Präsidentenamt aus sich heraus. Er sei in der Lage, zu motivieren und zu repräsentieren. Mit eigenen sportlichen Erfolgen könne er zwar nicht aufwarten, sei aber begeisterter Anhänger des Ehrenamts und engagierter Eröffner des Integrationssportfestes in Borna: „Auch wenn ich mich im dunklen Anzug dann immer vor der gemeinsamen Erwärmung drücke.“ Er versprach, mehr auf die Qualität der KSB-Angebote als auf die reine Quantität der Mitgliederzahlen zu setzen. Er wolle „der Repräsentant, die Stimme des Sports im Landkreis“ sein, die Chancen aus dem Aus für die Braunkohle nutzen und sich für Bürokratie-Abbau einsetzen. Für diese „flammende Rede“, wie Barbara Lehmann dann sagte, erhielt Woda nicht nur lautstarken Beifall, sondern auch ein überaus klares Wahlergebnis.

