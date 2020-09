Kramaric-Berater äußert sich zu Bayern-Gerüchten: "...dann werden wir darüber sprechen"

Berater Cavaliere will einen Abgang von Kramaric, der in dieser Saison bereits fünf Bundesliga-Tore erzielt hat und zuletzt auch beim 4:1 gegen die Bayern doppelt traf, vor dem Transferschluss am kommenden Montag nicht grundsätzlich ausschließen. Der 29-Jährige habe "das Interesse vieler Klubs auf sich gezogen", sagte Cavaliere. Kramaric fühle sich zwar "happy in Hoffenheim" und habe "keine Eile, den Klub zu verlassen". Allerdings: "Wenn ein konkretes Angebot eines Top-Vereins kommt, das auch für Hoffenheim interessant ist, dann werden wir darüber sprechen."