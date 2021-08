Andrej Kramaric lässt Zukunft in Hoffenheim offen: "Die fünfeinhalb Jahre waren eine tolle Zeit"

Der kroatische Nationalspieler Andrej Kramaric lässt seine Zukunft bei der TSG 1899 Hoffenheim offen. "Schauen wir mal, was passiert. Ich kann nicht exakt die Frage beantworten" , sagte der Angreifer nach dem 2:2 gegen Union Berlin am Sonntag beim Streamingdienst DAZN und betonte: "Ich bin immer glücklich hier. Die fünfeinhalb Jahre waren eine tolle Zeit. Wir haben viel erreicht. Die letzte Saison haben wir vielleicht nicht so einen guten Fußball gespielt. Aber dieses Jahr können wir das ändern und uns verbessern."

Kramaric gilt in Hoffenheim Jahr für Jahr als Verkaufskandidat. Sein aktueller Vertrag läuft 2022 aus, dann ist er ablösefrei. Die EM verlief für Kramaric jedoch enttäuschend, er konnte sich nicht ins Schaufenster stellen. Sein Marktwert wird auf 28 Millionen Euro taxiert. Ob diese Summe in Corona-Zeiten zu erreichen ist, bleibt fraglich.

Gegen Union Berlin lieferte der Kroate erneut eine Top-Leistung ab. Der WM-Zweite, der in der Vorwoche beim 4:0-Sieg gegen den FC Augsburg drei Assists lieferte, steckte vor dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 perfekt durch auf Bruun Larsen, der nur noch an Union-Keeper Andreas Luthe vorbei zum 2:1 einschießen musste. Für Kramaric war es das siebte Bundesliga-Spiel in Serie, in dem er an mindestens einem Treffer beteiligt war.