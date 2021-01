Olic erwartet Transfer des Hoffenheim-Stürmers: Darum würde Andrej Kramaric perfekt zum FC Bayern passen

Trotz eines Vertrags bis 2022 sieht Ivica Olic die Zukunft seine Landsmannes Andrej Kramaric nicht bei der TSG Hoffenheim. "Andrej hat die Qualität, bei jedem Klub der Welt spielen zu können", sagte der 41-Jährige, der von Kramaric am vergangenen Wochenende als kroatischer Bundesliga-Rekordtorjäger abgelöst worden war und der derzeit als Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft arbeitet, in einem Interview mit der Sport Bild: "Aber ich weiß, dass er sich in Deutschland total wohl fühlt. Wenn es die Möglichkeit gibt, zu einem Top-Verein der Bundesliga zu wechseln, würde er diesen wählen, glaube ich." Anzeige

Als ein möglicher Kandidat für eine Kramaric-Verpflichtung galt bereits im vergangenen Herbst der FC Bayern, wo der 29-Jährige kurzzeitig als Backup für Robert Lewandowski gehandelt worden war. Nach Ansicht von Olic würde der Offensivspieler den Münchnern aber weit über diese Rolle hinaus helfen können. "Für mich sind Lewa und Krama überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Robert ist eine klassische Neun und Andrej kann überall in der Offensive, auch im Mittelfeld spielen. Von daher würde es auch perfekt passen, wenn die beiden zusammen auf dem Platz stehen", sagte der frühere Torjäger, der in der Bundesliga in 238 Spielen insgesamt 72 Treffer für den Hamburger SV, die Bayern und den VfL Wolfsburg erzielte.

Olic erklärt weiter: "Kramaric wäre aus meiner Sicht mehr als nur Ersatz für Lewandowski. Die Bayern brauchen viele Klasse-Spieler im Kader, weil sie oft im Drei-Tage-Rhythmus spielen müssen, es kommen Verletzungen und Nationalmannschafts-Abstellungen dazu." Losgelöst von einem etwaigen Bayern-Interesse erwartet Olic einen baldigen Hoffenheim-Abschied seines Landsmannes. "Andrej ist ein Kandidat für einen Wechsel. Ich wünsche ihm, dass er vielleicht schon im Sommer die Möglichkeit hat, zu einem absoluten Top-Klub zu gehen. Dann könnte er seine unglaubliche Qualität auch auf höherem Niveau zeigen und das wäre natürlich noch mehr wert für ihn."