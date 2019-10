Hoffenheim feiert Rückkehrer Andrej Kramaric: Darum ist er für die TSG wichtiger denn je

Als Andrej Kramaric in der 72. Minute zum Jubeln abdrehte, spürten die 29 477 Zuschauer im Stadion die Erleichterung beim kroatischen Stürmer. Wie von einer riesigen Last befreit, sprang der 28-Jährige in den Abendhimmel von Sinsheim und schloss dann beglückt die Augen. Kein Spieler der TSG 1899 Hoffenheim ließ es sich nehmen, den Rückkehrer zu herzen. Mit einem furiosen Comeback sicherte Kramaric den Kraichgauern drei Punkte.

Nach langer Leidenszeit war der Vize-Weltmeister bei seiner Rückkehr in die Startelf gleich der entscheidende Mann. Mit seinem überraschenden 1:0 leitete er den 2:0-Sieg in der Bundesliga gegen den bis dahin überlegenen FC Schalke 04 ein.

Andrej Kramaric feiert "ein absolut unglaubliches Gefühl"

Kramaric hatte sein letztes Pflichtspiel Anfang Juni für die Nationalmannschaft bestritten. Danach laborierte er lange an Knieproblemen, wurde am Ende doch operiert. „Ich hatte eine harte Zeit. Es war die erste schwerere Verletzung, die ich hatte“, sagte der Offensiv-Mann rückblickend.

Kramaric erhielt beim Verlesen der Aufstellung Sonderapplaus

Bereits beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung am Sonntagabend bedachten die TSG-Fans Kramaric mit Sonderapplaus. Der Kroate, der 2016 vom späteren englischen Meister Leicester City kam, ist inzwischen Hoffenheims erfolgreichster Bundesliga-Torschütze. In seinem 114. Spiel für die TSG erzielte er seinen 51. Treffer. Und: Die Anhänger rechnen es ihm hoch an, dass er nach seiner WM-Teilnahme nicht abgewandert ist wie davor immer wieder andere Leistungsträger in Hoffenheim.