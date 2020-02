Bericht: Wechsel von Andrés Iniesta zum FC Barcelona scheiterte im Winter - Rückkehr aufgeschoben?

Matheus Fernandes, Pedri, das portugiesische Top-Talent Trincao: Für insgesamt 43 Millionen Euro hat der FC Barcelona im Winter-Transferfenster zugeschlagen und drei aufstrebende Spieler verpflichtet. Dass neben der erfolglosen Suche eines Ersatzes für den mehrere Monate verletzten Luis Suárez bei den Katalanen ein weiterer Transfer nicht geklappt haben könnte, deutet die spanische Zeitung Sport an.

Angeblich habe sich Barca-Coach Quique Setién darum bemüht, Mittelfeld-Legende Andrés Iniesta per Leihe bis Saisonende zurückzuholen. "Er hat seine Karriere noch nicht beendet. Vielleicht können wir ihn ja zurückbringen", sagte der 61-Jährige. Seit 1. Februar und dem geschlossenen Transfer-Fenster in Spanien steht fest: In dieser Spielzeit hat es mit der Rückhol-Aktion nicht geklappt. Wie 90min berichtet, habe Vissel Kobe im Januar jegliche Avancen Barcas abgeblockt.