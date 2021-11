Andrich kontert Jovetic: Bayer Leverkusen rettet Punkt bei Hertha BSC in Schlussminute

Robert Andrich hat Bayer Leverkusen im Gastspiel bei Hertha BSC einen schmeichelhaften Punkt beschert. Im Berliner Olympiastadion sorgte der ehemalige Union-Spieler mit seinem Tor in der 90. Minute für den 1:1-Endstand. Zuvor hatte Stevan Jovetic (42.) die Hertha mit einem Traumtor in Front geschossen. Durch das Remis bleiben die Berliner, die lange wie die sicheren Sieger aussahen, auf Platz 13 hängen. Leverkusen rutscht nach dem 11. Spieltag auf Rang sechs, punktgleich mit RB Leipzig, ab und wartet nun schon seit über einen Monat auf einen Sieg in der Liga. Den letzten Dreier gab es am 3. Oktober beim 4:0-Sieg in Bielefeld. Anzeige

Den schwerwiegendsten Ausfall hatten die Leverkusener vorzuweisen: Die Werkself musste auf Nationalspieler Florian Wirtz verzichten. Das 18 Jahre alte Toptalent, das von Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden beiden Länderspiele am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien nominiert worden war, habe "wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger passen" müssen, twitterten die Leverkusener. "Natürlich ist das schade, weil er ein ganz wichtiger Spieler für uns ist", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes vor dem Anpfiff bei DAZN. Die Berliner konnten dagegen wieder auf Marton Dardai und Marvin Plattenhardt zurückgreifen. Dardai ersetzte den gesperrten Kapitän Dedryck Boyata, Plattenhardt besetzte die linke Außenbahn. Als einzige Spitze beorderte Coach Pal Dardai Jovetic in den Sturm.

Die erste dicke Chance gehörte den Gästen aus Leverkusen, die unter der Woche in der Europa League gegen Betis Sevilla (4:0) ihre Negativ-Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen in Folge beendeten. Andrich scheiterte im gegnerischen Fünfmeterraum nach starkem Dribbling an Hertha-Keeper Alexander Schwolow (11.), weil er den Ball nicht mehr richtig aufs Tor bringen konnte. Leverkusen war die Müdigkeit nach dem Europacup-Spiel deutlich anzumerken, was die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane aber nicht daran hinderte, den vermeintlichen Führungstreffer zu erzielen: Nach starkem Vorstoß über links flankte Amine Adli flach in die Mitte, wo Andrich den Ball zum Torerfolg einschob (26.). Der Treffer wurde allerdings von Videoschiedsrichter aberkannt, weil sich der Ball vor Adlis Flanke im Toraus befunden hatte.

Für die personell arg geschröpfte Bayer-Elf kam danach nicht mehr viel zusammen - und die Hertha belohnte sich für eine gute, konzentrierte Team-Leistung mit dem Führungstreffer durch Jovetic. der eine Kopfball-Vorlage von Maximilian Mittelstädt am Strafraumrand perfekt in den Winkel schoss (42.). Der zweite Saisontreffer des Montenegriners hielt auch einer Überprüfung durch den VAR stand.