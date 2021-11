Andy Müller-Papra als Sportlicher Leiter bei Chemie Leipzig zurückgetreten

Leipzig. Erst als torgefährlicher Spieler, später als Sportlicher Leiter hat Andy Müller-Papra die BSG Chemie Leipzig geprägt – doch nach über drei Jahren in dem verantwortungsvollen Posten ist nun Schluss. „Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der seinen persönlichen Ansprüchen in allen Belangen gerecht werden möchte. Mit dem zunehmenden Pensum und der zeitgleich andauernden Mehrfachbelastung bei Chemie, im Hauptberuf und in der Familie ist dies leider nicht möglich“, so der Sportchef zu seinem Rücktritt. Die Geschicke bei den Grün-Weißen sollen zunächst von einer internen Interimslösung geführt werden. Die Winterpause soll dann genutzt werden, um einen Nachfolger für Müller-Papra zu finden.