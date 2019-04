Nach Entlassung von Markus Anfang: Das sind die möglichen Nachfolger beim 1. FC Köln

Es war die wohl überraschendste - und vielleicht auch umstrittenste - Trainer-Entlassung im deutschen Profi-Fußball in dieser Saison: Obwohl der 1. FC Köln kurz vor dem Aufstieg steht, wurde Coach Markus Anfang am Samstag mit sofortiger Wirkung gefeuert. Den Sprung in die Bundesliga soll nun der bisherige Trainer der U21, André Pawlak, perfekt machen. Doch ob der 48-Jährige auch als langfristige Lösung gehandelt wird, ist fraglich.