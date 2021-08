Anflug, Vertragsunterschrift, Botschaft: PSG mit vielsagendem Video zum Transfer von Lionel Messi

Eine offizielle Vollzugsmeldung gab es am Dienstagnachmittag noch nicht - stattdessen postete Paris Saint-Germain in den sozialen Netzwerken und auf seiner Homepage ein kurzes Video, das eigentlich keine Fragen mehr offen ließ. Der Clip im Zeitraffer: Nach einer Einblendung "Update vom Transfermarkt", einem landenden Flugzeug, einem unkenntlichen und sich auf die Brust klopfenden argentinischen Nationalspieler mit der Trikotnummer 10, dem Eiffelturm, einer Vertragsunterschrift, noch einem Eiffelturm mit sechs davor platzierten Weltfußballer-Trophäen, einem leeren Spind zwischen denen von Neymar und Kylian Mbappé und jubelnden Fans heißt es schließlich "Ein neuer Diamant in Paris". Anzeige

Wer dieser Edelstein, der das PSG-Starensemble weiter aufpolieren wird, wohl sein könnte? Das Rätselraten hält sich in Grenzen. Ungefähr zeitgleich zur Veröffentlichung des Videos wurde Messi in Paris erwartet. Dem Vernehmen nach soll er noch am Dienstag den Medizincheck bewältigen und einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. Für Mittwoch ist dann vermutlich die große Präsentation des 34-Jährigen geplant.