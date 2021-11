"Versuch war es wert": Wie Jahn Regensburg mit einer Anfrage für Erling Haaland für Lacher sorgte

Einige Jahre ist es her, da rief Christian Keller, seinerzeit Geschäftsführer von Zweitligist Jahn Regensburg, bei RB Salzburg an, um sich nach Erling Haaland zu erkundigen. Interesse hatten die Oberpfälzer an einer Leihe des Norwegers. Als Reaktion gab es nur ein lautes Lachen.