Angebot aus Schottland: Ex-96-Coach Stendel nach Barnsley-Aus wieder mit neuem Job?

Daniel Stendel steht offenbar kurz vor einem Engangement in Schottland. Wie schottische Medien übereinstimmend berichten, hat der Erstligist Heart of Midlothian FC dem ehemaligen Trainer von Hannover 96 ein Angebot unterbreitet haben. Demnach sei Klub-Besitzerin Anne Budge in Manchester gewesen, um Gespräche mit Stendel zu führen. Die verliefen offenbar erfolgreich, die Hearts wollen die Verpflichtung Stendels noch in dieser Woche unter Dach und Fach bringen.

Seit dem 31. Oktober sucht der abstiegsbedrohte Tabellenzehnte der schottischen Championship einen neuen Cheftrainer, nachdem Craig Levein entlassen worden war. Stendel wurde drei Wochen vorher nach nur sechs Punkten aus elf Spielen beim FC Barnsley beurlaubt, mit dem er in der Vorsaison noch den Aufstieg in die englische zweite Liga geschafft hatte.