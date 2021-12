Angebot von Ralf Rangnick abgelehnt: Gerhard Struber wird kein Co-Trainer bei Manchester United

Der österreichische Trainer Gerhard Struber hat ein Angebot ausgeschlagen, Co-Trainer von Ralf Rangnick beim englischen Rekordmeister Manchester United zu werden. "Es hat eine Anfrage gegeben", sagte der 44-Jährige am Montag in der Sky-Sendung Talk und Tore. "Das ist ja kein Geheimnis, dass Ralf Rangnick und ich uns gut kennen und sehr schätzen“, sagte Struber, der bei RB Salzburg lange als Nachwuchstrainer unter Rangnick gearbeitet hat und nun in der nordamerikanischen MLS die New York Red Bulls trainiert.

"Die Anfrage aus England ehrt mich sehr“, betonte der Österreicher, der von 2019 bis 2020 auf der Insel den FC Barnsley trainiert hatte. Seinen Job in New York und seine Ziele mit den Red Bulls wolle er jedoch nicht aufgeben. "Es wäre der falsche Moment, hier Abschied zu nehmen“, so Struber. "Ich fühle mich in meiner momentanen Rolle als Cheftrainer sehr wohl und glaube, dass ich in dieser Rolle die größte Wirkung erzielen kann und deswegen möchte ich diesen Weg auch weiterverfolgen.“