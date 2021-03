Angelino fehlt nun doch länger: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel gegen Liverpool

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Angelino: Die Muskelverletzung des Spaniers scheint doch nicht ganz so harmlos zu sein wie zunächst gedacht. „Die Verletzung ist an einer Struktur, die bei vielen Bewegungen keine Probleme bereitet, aber bei Schüssen und Flanken schon“, erklärte der Trainer am Dienstag. Bei einem Einsatz des Linksaußen bestünde die Gefahr einer langen Ausfallzeit. Deshalb soll der 24-Jährige erst nach der Länderspielpause, also frühestens Anfang April, ins Training zurückkehren.