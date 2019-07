Angelique Kerber und Alexander Zverev nach Debakel bei Wimbledon: Erst einmal abtauchen

Mit 6:2, 2:6, 1:6 verlor die Titelverteidigerin gegen die Weltranglisten-95. Lauren Davis - und komplettierte damit die schwarzen Tage der deutschen Tennisprofis in London. Begonnen hatte das Drama bereits am ersten Turniertag. Am Montag hatte keiner der sieben angetretenen Spieler die zweite Runde erreicht. Nur ein einziger Satz ging an einen Deutschen - und den holte ausgerechnet Alexander Zverev.