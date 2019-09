Nächste Erstrundenpleite: Angelique Kerber verliert auch mit neuem Trainer

Auch mit ihrem neuen Interimstrainer Dirk Dier setzt sich für Deutschlands beste Tennisspielerin Angelique Kerber die sportliche Krise fort. Beim ersten gemeinsamen Auftritt mit dem ehemaligen Profi konnte die Kielerin einen Matchball nicht nutzen und verlor am Dienstag beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou mit 7:5, 4:6, 6:7 (6:8) knapp gegen die US-Amerikanerin Alison Riske. Nach einem Auf und Ab hatte Kerber im Tiebreak des dritten Satzes einen Matchball, musste sich aber dennoch nach 2:50 Stunden gegen die Weltranglisten-34. geschlagen geben . Die 31-Jährige wartet damit weiter seit ihrer Zweitrunden-Niederlage in Wimbledon vor gut zwei Monaten auf den ersten Sieg und schied zum vierten Mal nacheinander gleich zum Auftakt aus .

Dier spricht Kerber Mut zu - ohne Erfolg

Kerber hatte als Reaktion auf ihr schwaches Abschneiden in dieser Saison für das mit 1,5 Millionen Dollar in Zhengzhou dotierte Turnier eine Wildcard angenommen. " Für mich ist es wichtig, wieder mein Selbstvertrauen zu finden. Ich bin hier, um gute Matches zu haben ", hatte Kerber nach ihrer Ankunft in China gesagt und auf positive Erlebnisse vor dem Urlaub gehofft: "Es ist der Endspurt des Jahres. Ich versuche, die ganze Energie, die ich noch habe, rauszuholen."

Auf Dier und Kerber wartet jede Menge Arbeit

Ex-Profi Dier soll der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin, die nach der Trennung von Rainer Schüttler zuletzt ohne Trainer unterwegs gewesen war, in den kommenden Wochen aus der Krise helfen. Nachdem für sie auch bei den US Open in New York in der ersten Runde Schluss gewesen war, war der Ruf nach einem neuen Coach bei den Kritikern wie Boris Becker lauter geworden.

Dier wurde auf Kerbers Wunsch vom Deutschen Tennis Bund für das Ende der Saison freigestellt. "Für den DTB ist es selbstverständlich, eine so verdienstvolle Spielerin zu unterstützen", sagte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff. Auf das neue Duo Kerber und Dier scheint eine Menge Arbeit zu warten.