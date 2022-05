Angelique Kerber bei den French Open nach großem Kampf weiter – Auch Andrea Petkovic gewinnt

Erst versorgte Angelique Kerber ihre Freundin Andrea Petkovic mit wertvollen Tipps, dann kämpfte sich die deutsche Nummer eins bei den French Open selbst in die zweite Runde. Zwei Tage nach ihrem Triumph beim Tennisturnier in Straßburg gewann Kerber am Montagabend in Paris gegen die Polin Magdalena Frech dank einer beeindruckenden Energieleistung mit 1:6, 6:3, 7:5 und überstand damit beim Sandplatz-Klassiker im Stade Roland Garros erstmals seit vier Jahren wieder die erste Runde.

