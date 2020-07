Angelique Kerber hält sich US-Open-Teilnahme offen: "Stand heute kann ich es mir nicht vorstellen"

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber will sich die Entscheidung über ihre Teilnahme an den US Open bis zuletzt offen halten. „Stand heute, sage ich ganz ehrlich, kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, niemand will sich jetzt in den Flieger setzen und nach New York fliegen“, sagte die Tennisspielerin aus Kiel der Deutschen Presse-Agentur. „Aber bis dahin sind ja noch ein paar Wochen. Man muss gucken, wie das alles weitergeht.“

Die US Open in New York hatten Mitte Juni die Genehmigung erhalten, die Austragung ist dennoch fraglich. In den USA gibt es derzeit in einigen Bundesstaaten wieder zahlreiche Infektionen mit dem Coronavirus. „Selbst wenn die Organisatoren sagen, dass sie spielen, heißt es nicht für mich, dass ich auch spiele“, sagte Kerber. „Es ist unfassbar schwer zu planen. Ich habe mir keine Deadline gesetzt. Es weiß momentan keiner, was passiert.“ Samstagabend war Kerber zudem Gast im Aktuellen Sportstudio. Im Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein bekräftigte sie ihre Aussagen mit Blick auf das Grand-Slam-Turnier in den USA.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die weltweite Tennis-Tour derzeit unterbrochen, sie soll nach einer fünfmonatigen Pause im August wieder aufgenommen werden. Eine Teilnahme beim für den 3. August geplanten WTA-Auftakt in Palermo schloss Kerber für sich aus.

So denkt Kerber über die Adria-Tour und Zverevs Verhalten

Darüber hinaus hat sich Kerber auch zu der umstrittenen Adria-Tour und den Fehltritten von Alexander Zverev in der Corona-Krise geäußert. Die 32-Jährige geht nicht von einem negativen Effekt fürs Tennis aus. „Es ist sicherlich so, dass man aus Fehlern lernen sollte, aber ich bin zuversichtlich, dass Tennis im Allgemeinen davon keinen Schaden nehmen wird“, so Kerber. An ihrem Vorhaben, bei den Olympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr mit dem Hamburger im Mixed antreten zu wollen, habe sich dadurch nichts geändert.

Angelique Kerber: Ihre Karriere in Bildern Angelique Kerber ist die vielleicht beste deutsche Tennis-Spielerin. Die Kielerin gewann bereits mehrere Grand Slams und hält sich seit Jahren in der Weltspitze des Tennis. Der SPORTBUZZER zeichnet die Stationen ihrer Karriere nach. ©

Der Weltranglisten-Siebte Zverev hatte zunächst als Teilnehmer der viel kritisierten Adria-Tour mit positiven Corona-Fällen für Schlagzeilen gesorgt. Anschließend waren erneut Party-Videos mit dem Hamburger, allerdings undatiert, in den sozialen Netzwerken aufgetaucht.