Finale abgesagt! Tennis-Star Angelique Kerber verletzt sich vor Hawaii-Endspiel

Eine Verletzung beim Aufwärmen hat Tennis-Ass Angelique Kerber um das Finale bei den Hawaii Open gebracht. Der 31-Jährigen passierte das Missgeschick am Samstag vor dem Endspiel im Urlaubsparadies. Es wäre Kerbers zweiter Auftritt mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann gewesen.

Siegerin des Einladungsturniers wurde die Amerikanerin Danielle Collins daher kampflos. Details zur Verletzung der deutschen Nummer eins teilten die Veranstalter zunächst nicht mit. Kindlmann ist der Nachfolger von Kerbers früherem Trainer Rainer Schüttler. Von dem ehemaligen Daviscup-Spieler hatte sie sich nach dem Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Sommer getrennt.

Kerber erwischte guten Start unter Neu-Trainer Kindlmann

Der erste Kerber-Auftritt unter dem neuen Coach verlief am Samstag noch nach Plan. Die frühere Weltranglistenerste setzte sich im Halbfinale der Exhibition souverän mit 6:1, 7:6 (2) gegen Misaki Doi durch. Es war der sechste Erfolg der DTB-Spielerin im sechsten Match gegen die Japanerin, auch wenn das Hawaii-Duell nicht in die offizielle WTA-Wertung eingeht. Im ersten Satz präsentierte sich die dreimalige Grand-Slam-Siegerin in Bestform und konnte ihrer Gegnerin dreimal den Aufschlag abnehmen. Im zweiten Durchgang zeigte sich "Angie" von ihrer effizienten Seite, nutzte direkt ihren ersten Matchball.