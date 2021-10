"Starke Prellung" bei Angelo Stiller: Hoffenheim-Trainer Hoeneß gibt vorsichtige Entwarnung

Der 20 Jahre alte Stiller musste beim 2:0-Sieg der Kraichgauer am Freitagabend in der Bundesliga verletzt ausgewechselt werden, nachdem ihn Boyata voll am Sprunggelenk getroffen hatte, wofür der Berliner die Rote Karte nach Videobeweis sah (73. Minute). Allerdings war Boyata in der Szene auch ausgerutscht. Hertha-Trainer Pal Dardai sprach von einem berechtigten Platzverweis, betonte aber: „Das war keine Absicht.“