Angepasste Corona-Regeln: Das ändert sich im Amateur-Fußball zur neuen Saison

Vieles ist bekannt, manches neu. Wenn mit der Pokal-Runde am Sonntag die ersten Pflichtspiele auf Kreisebene in Gifhorn anstehen, bleiben die Corona-Regeln das beherrschende Thema rund ums Spielgeschehen. Darum geht’s auch in der heutigen SPORTBUZZER-Schiedsrichter-Kolumne. Derweil zerschlagen hat sich die Hoffnung, dass in naher Zukunft mehr Spiele als in der Vorsaison mit Unparteiischen besetzt werden können.

Schiris noch mehr gefordert

Die Saison ist verkürzt, es gibt in Summe weniger Partien. Dass im Umkehrschluss dann mehr Begegnungen als zuletzt mit Schiris besetzt werden können, funktioniert nicht. Denn: „Die Anzahl der Spiele an einem Spieltag bleibt nahezu identisch. Somit wird sich die angespannte Schiedsrichter-Situation auch in der nächsten Saison wiederfinden und teilweise noch verschärfen“, so Gifhorns Lehrwart Thorben Rutsch, der ebenso wie Gifhorns Schiri-Chef Dennis Laeseke weiß, dass die Brisanz der einzelnen Partien in kleineren Staffeln zunehmen wird. „Es wird in fast in jedem Spiel um alles oder nichts in Sachen Auf- oder Abstieg gehen“, so Rutsch, der ahnt: „Wir werden noch mehr gefordert sein.“